К 1 сентября пензенские школы и колледжи оснастят новым оборудованием (видео)

В Пензенской области создадут современную цифровую образовательную среду. В нее войдет 101 учреждение образования — это школы и колледжи.

Так, в сельских школах появятся так называемые «Точки роста» — это центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Их создают с 2019 года по всей стране в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом. Главная задача — уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. В нашем регионе будет 35 «Точек роста» — практически во всех муниципалитетах, кроме Пензы, Кузнецка и Заречного.

В сельских школах появится современное оборудование: новые компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и многое другое. На эти цели в рамках проекта регион получил из федерального бюджета 39 миллионов рублей.

«Комплекты оборудования уже сформированы по инфраструктурному листу, который доставлен федеральным центром. Сейчас мы обсуждаем с преподавателями, педагогами и директорами школ обеспечение данными комплектами, в зависимости от количества учащихся», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Новое оборудование появится и в средних специальных учебных заведениях. Его начнут поставлять весной. Школы и колледжи, которые стали участниками проекта, будут полностью оснащены к 1 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.