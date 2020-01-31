Медики рассказали, опасен ли приезд китайских хоккеистов (видео)

Коронавирус не грозит пензенцам. Об этом рассказали представители региональных ведомств на пресс-конференции, посвященной приезду в наш город трех китайских хоккейных клубов. Спортсмены находятся под непрерывным наблюдением клубного врача, а также пензенских медиков. Кроме того, всех китайских хоккеистов уже отправили домой, поэтому в составе команд остались лишь россияне, а также зарубежные легионеры.

Новость о том, что в Пензу приедут три хоккейных команды из Поднебесной заставила понервничать жителей нашего города. В Китае набирает обороты эпидемия коронавируса и к зарубежным спортсменам у нас отнеслись с опаской. Напомним, что ранее Высшая хоккейная лига приняла решение перенести матчи китайских клубов на площадки их соперников, среди которых и «Дизель». Кроме того, в Пензе пройдут три очных встречи между китайскими командами. Жителей региона поспешили успокоить. Спортсмены в России уже больше недели и все это время за ними пристально наблюдают медики. Кроме того, в составе команд в наш город приедут, в основном, россияне, а также зарубежные легионеры.

«В каждой команде есть врач, спортсменов в каждом городе тщательно осматривают», — рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Представители регионального минспорта и минздрава рассказали, что меры предосторожности обеспечили и в Пензе. Первый осмотр наших медиков подтвердил, что опасности нет. Кроме того, за состоянием игроков круглосуточно следит клубный врач.

«Я 24 часа в сутки на связи с командой. Мы находимся в одной гостинице. Всем рекомендовано никуда не выходить, также спортивный режим не позволяет им где-то гулять», — сказал врач ХК «Ценг Тоу» Антон Шабалин.

«Обследование проходит так же, как и при любом другом инфекционном заболевании — обязательно проводится термометрия, осмотр кожного покрова и ротоглотки», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Китайские клубы сыграют между собой 31 января, а также 2 и 5 февраля (0+). Их матчи против «Дизеля» состоятся 14, 16 и 18 февраля (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.