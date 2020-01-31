В Пензенской области снизился уровень травматизма на ж/д путях (видео)

В 2019 году на территории Пензенской области снизилось количество происшествий, связанных с железнодорожным транспортом. За 12 месяцев не было зафиксировано ни одного схода состава с рельсов. Такие итоги озвучил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Чаще всего такие происшествия носят локальный характер, но в 2019-м удалось избежать даже небольших инцидентов. Снизилось и количество людей, получивших травмы на железной дороге. Впрочем, беспокоятся в нашем регионе не только о безопасности, но и о повышении доступности транспорта.

«Если вы были у нас в аэропорту, то видели, что он оснащен пандусами, специальными туалетами для инвалидов и кнопками вызова, также по нашему иску там появился амбулаторный автоматический лифт, в который можно погрузить человека с ограниченными возможностями здоровья. Это дорогостоящее оборудование, но нужно отдать должное региону, что были выделены деньги на его приобретение. По железнодорожному вокзалу — такие же изменения. Хочу подчеркнуть, что мы проводим проверки с приглашением трех категорий инвалидов: слабовидящих, слабослышащих и колясочников», — рассказал Сергей Гусев.

Также в 2019 году транспортной прокуратурой совместно с органами местного самоуправления разработан новый регламент. Он контролирует полеты беспилотников на территории населенных пунктов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.