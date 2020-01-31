В Пензенской области станет больше метеопостов (видео)

В десяти районах Пензенской области в 2020 году появятся новые метеопосты. Они станут частью региональной системы, которая поможет отслеживать состояние дорог и работу спецтехники. Это особенно полезно зимой, когда приходится бороться с последствиями снегопадов.

Эта зима пензенцам запомнится аномально теплой погодой. Снегопад для нашего региона стал практически роскошью, но в те редкие дни, когда погода становится по-настоящему зимней, коммунальщикам нужно быть готовыми. По нормативу дороги необходимо очистить в течение шести часов. В этом должна помочь система онлайн-мониторинга, которая позволяет следить за местоположением всей спецтехники на территории области.

Систему в Пензенском регионе начали внедрять в 2019 году. Ей оборудованы более 500 единиц спецтехники. Ее важной частью стали метеопосты, позволяющие отслеживать погоду в районах области. На данный момент такие пункты действуют на территории пяти пограничных районов региона, но в 2020 году их число должно увеличиться в три раза.

«Наша работа стала более прогнозируемой и точной. Теперь мы можем знать не только, где находится техника, но и что она делает, таким образом, точнее, определять объемы выполненных работ», — рассказал эксперт отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Константин Абрамов.

После снегопада много работы не только на крупных транспортных магистралях. Дворники и тракторы очищают дворы многоквартирных жилых домов, но порой в своей работе они сталкиваются с препятствиями в виде заснеженных машин, которые могут мешать коммунальщикам, вышедшим ранним утром на борьбу со стихией, поэтому пензенцев просят переставлять свои транспортные средства на время уборки, чтобы их дворы становились чище, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.