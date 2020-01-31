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В Пензе выпускникам напомнили о сроках подачи заявления на сдачу экзаменов (видео)

31 января в 04:29 160 просмотров

У пензенских выпускников осталась пара дней, чтобы определиться с экзаменами по выбору. 1 февраля заканчивается прием заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации.

«Для регионального центра обработки информации, где как раз происходит сбор всех этих заявлений, 1 февраля будет рабочим днем. Документы можно подать с 9:00 до 17:00», — рассказала главный специалист-эксперт управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.

Школьники могут подать заявление в своих образовательных учреждениях, а вот выпускникам прошлых лет для пересдачи придется обращаться в центр обработки информации, который располагается в Пензе на улице Попова, 40. Выбрать можно любое количество предметов. Уже утверждено расписание проведения экзаменов.

Итоговая аттестация пройдет в три этапа. Первый, досрочный, стартует 20 марта и продлится до 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, а с 4 по 22 сентября, в случае неудачной первой попытки, школьники смогут пересдать обязательные предметы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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