Пензячке грозит срок за снятие денег с чужой карты (видео)

Нашли банковскую карту и решили обналичить имеющиеся на ней средства. В Пензе установлены личности подозреваемых в совершении мошенничества. Предприимчивые граждане успели не только снять с карты чужие деньги, но и потратить их.

«Я очень раскаиваюсь и впредь такого не совершу», — сказала подозреваемая.

В декабре, когда она вместе со знакомым нашли утерянную карту в одном из отделений банка, молодые люди не только не отдали ее консультантам, но и решили снять чужие деньги. О том, что со счета списали около 5000 рублей, в полицию сообщил владелец карты — 66-летний житель Пензы.

«В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность, подозреваемую в совершенном преступлении. Ей оказалась 22-летняя жительница Пензы. Девушка во всем созналась и раскаялась», — прокомментировала старший дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по Пензе Юлия Карасева.

По словам девушки, себе из 5000 рублей она взяла только 2000, остальное забрал знакомый. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.