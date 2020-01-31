Пензенский омбудсмен проверила условия содержания заключенных в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова осмотрела камерные помещения и проверила условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, в частности, подозреваемых по делу о Чемодановке лиц цыганской национальности.

Елена Рогова осмотрела режимный корпус № 4, где в том числе содержатся женщины и несовершеннолетние. Также в здании расположен пищеблок и банно-прачечный комбинат.

Медицинскую помощь арестованным оказывают врачи разных профилей — психиатры, стоматологи и терапевты, а также специалисты, приглашаемые из городских учреждений здравоохранения. В СИЗО-1 в медицинском блоке есть рентгенкабинет и процедурная.

Всего в СИЗО-1 находятся 20 цыган, проходящих по делу о беспорядках в Чемодановке. Елена Рогова уточнила, что ей поступало несколько жалоб от их родственников по вопросу предоставления переводчиков, все они были рассмотрены и решены.

«Мы реагируем на каждую просьбу и каждую жалобу. Условия содержания их мы видели. Питание — нормальное, условия тоже, врачи есть, по этим моментам у задержанных нет вопросов. Обычно люди не согласны с приговором суда», — уточнила омбудсмен.

В другом помещении, которое устроено по типу общежития, отбывают наказание женщины, которым уже вынесли приговор. Их оставили в СИЗО для выполнения хозяйственных работ. Они трудятся в пищеблоке, работают в банно-прачечном комплексе, где стирают и гладят белье, а также выполняют другую работу.

«Чаще всего тех, кто отбывает у нас наказание, отпускают условно-досрочно, у них — положительные характеристики», — пояснил начальник СИЗО-1 Олег Ихсанов.

Омбудсмен пообщалась как с подозреваемыми и обвиняемыми, так и с осужденными. Кроме того, Елена Рогова осмотрела двухместную камеру для подростков. Они находятся под постоянным круглосуточным наблюдением. Начальник СИЗО-1 пояснил, что несовершеннолетние проходят обучение, а также сдают экзамены. Кроме этого, во всех камерах, где содержатся женщины и подростки, установлены телевизоры и холодильники.