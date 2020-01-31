В Сердобском районе из-за огня обрушилась квартира

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пламя вспыхнуло в кирпичном двухквартирном доме на улице Рабочей в селе Секретарка в 1:35. Огонь полностью уничтожил кровлю. В результате пожара обрушилась одна из квартир площадью 90 квадратных метров.

Тушили полыхающее строение семь человек с помощью трех спецмашин. В результате пожара никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.