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В Сердобском районе из-за огня обрушилась квартира

31 января в 09:29 172 просмотра

В Сердобском районе Пензенской области ночью 31 января произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пламя вспыхнуло в кирпичном двухквартирном доме на улице Рабочей в селе Секретарка в 1:35. Огонь полностью уничтожил кровлю. В результате пожара обрушилась одна из квартир площадью 90 квадратных метров.

Тушили полыхающее строение семь человек с помощью трех спецмашин. В результате пожара никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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