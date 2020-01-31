Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

По его оценкам, причинами экономического спада станут закредитованность, рост денежной массы и низкие ставки мировых центробанков.
«В 2008 году возникла большая проблема из-за высокого уровня долга. С тех пор у всех их стало еще больше из-за того, что печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне. Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3−5 лет», — рассказал Джим Роджерс.
По его словам, последнее финансовое потрясение США пережили 11 лет назад, а это самый долгий спокойный период в истории Америки.
Аналитики признают, что пока неизвестно, откуда именно прилетит новый «черный лебедь». Эксперты ожидают замедление роста ВВП, в первую очередь, в США — из-за увеличения задолженности и мягкой денежной политики, а также в Китае — из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, рынок облигаций на этой неделе пережил ситуацию, которая обычно свидетельствует о скором охлаждении экономики и начале рецессии.