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Пензенцев предупредили о яме на дублере ул. Окружной

31 января в 09:57 144 просмотра

Пензенский автолюбитель сообщил в Сети о выбоине, которая образовалась на дороге-дублере улицы Окружной.

Мужчина на авто влетел в яму и погнул диски на двух колесах. Фотографию он опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«Яма после светофора на мехлесхоз», — пояснил пензенец.

Пользователи в комментариях рассказали, что тоже попадали в эту выбоину, но они смогли там проскочить. Водители отметили, что яму в темноте не видно и в нее легко можно влететь.

«Фары слепят вечером, да и асфальт мокрый, отражается все, трудно ее рассмотреть», — написал подписчик сообщества под ником Dokzlo.

«Ну вот и дороги вместе со снегом растаяли», — пошутил Сергей.

Пензенцы посоветовали мужчине обратиться в управление ГИБДД, так как, по их словам, это считается ДТП. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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