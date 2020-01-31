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Вдоль трассы в Лунинском районе установят освещение

31 января в 10:22 102 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выслушал вопросы и жалобы жителей Лунинского района.

Жительница села Старая Кутля Татьяна Хитькова попросила установить уличные светильники вдоль дороги «Пенза-Лунино-граница Пензенской области».

«Я являюсь депутатом сельского совета, мы от всех сельчан просим, чтобы нам помогли. Село у нас большое, расположено вдоль трассы. В соседних селах у дороги — в Ломовке и Казачьей Пелетьме — освещение есть», — сказала она.

Глава региона подчеркнул, что в области активно занимаются благоустройством населенных пунктов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы всегда реально оцениваем свои возможности — по объему работ, по затратам, и в зависимости от этого выстраиваем график работ. Организация освещения в Старой Кутле запланирована на 2020-й год. Можете отчитаться перед избирателями, что проблема будет решена», — уточнил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/212570/

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