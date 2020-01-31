В России в 6 раз увеличат штрафы для водителей

В проекте нового КоАП предложили ввести накопительную систему нарушений и поднять штрафы в несколько раз, сообщает телеканал «360».

Так, штраф за превышение скорости на 20−40 километров в час предлагают повысить с 500 рублей до 3000. За превышение скорости на 40−60 километров в час предложили штраф в 4000 рублей вместо действующего сейчас в 1000.

При повторном превышении скорости на 40−60 километров в час лихач уже отдаст 10 000 рублей в качестве штрафа и лишится прав на год. Если водитель превысит скорость более чем на 60 километров в час, он лишится 5000 рублей и прав на шесть месяцев.

Отказ от медицинского освидетельствования обойдется в 40 000 рублей. Это на 10 000 дороже, чем в настоящее время. Согласно нововведениям, такого нарушителя не только накажут рублем, но и лишат прав на срок до трех лет.

Еще одно новшество в административном кодексе связано с медициной. За употребление водителем лекарств, вызывающих опьянение, будут наказывать так же, как и за наркотики, алкоголь и психотропные вещества за рулем.

Определились в Минюсте и со штрафом за опасное вождение. Его установили в размере 5000 рублей.

Новинкой стало введение накопительной системы нарушений. Например, если водитель три и более раз попался на проезде на красный свет, выезд на встречку или превышении скорости более чем на 60 километров в час, он может на полтора года лишиться прав.