Пензенцы показали преображение пса с переломанными лапами

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о выздоровлении песика, который попал под колеса авто.

Волонтеры опубликовали фотографию с преображением пушистика в группе соцсети «ВКонтакте».

«Помните этого милого мальчишку? Его сбила машина, она скрылась, не взглянув на парня на обочине. А вот автомобиль сзади не смог проехать мимо и спас щенка.

Двойной перелом, огромные гипсы, месяц без возможности встать. А сейчас Форест стоит на всех четырех лапах! Беги, Форест, беги, — теперь точно про нашего малыша. Его история доказывает то, что мир меняют люди, даже если речь идет о мире одного бездомного пса. Осталось найти дом — и в добрый путь», — поделились сотрудники фонда.

Узнать подробнее о том, как стать мальчишке любящим хозяином, можно здесь.