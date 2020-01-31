Стала известна программа конференции «REНовации 2.0» в Пензе

В Пензе 28 февраля состоится конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «REНовации 2.0» (18+).

Мероприятие состоится в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова .

Конференция закупок будет состоять их 8 площадок — панельных и экспертных дискуссий, открытых консультаций. На них выступят более 20 спикеров.

Самая большая секция конференции — «REновации контрактной системы». Она будет состоять из двух частей, на которых осудят изменения законодательства о контрактной системе 2020 года, законодательные инициативы и перспективы развития сферы закупок, сообщают организаторы.

Подробное расписание секций можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что участие в Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок — бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.