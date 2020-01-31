Музыкант с мировым именем стал вдохновителем фестиваля в Пензе

В марте 2020 года любителей классической музыки ждет грандиозное событие. Впервые в Пензе пройдет фестиваль «BACHMOZARTFEST» (6+), на котором выдающиеся музыканты выступят с оркестром Губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филиппенкова.

В исполнении пензенского оркестра и приглашенных солистов гости филармонии услышат знаменитые сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.

Художественным руководителем фестиваля является знаменитый музыкант, виолончелист мирового уровня, Заслуженный артист России Александр Князев. Ему и принадлежит идея организовать «BACHMOZARTFEST».

В настоящее время Александр Князев находится во Франции. 21 января он подключился к пресс-конференции, прошедшей в областной филармонии, по видеосвязи.

«21 марта — день рождения великого, гениального Иогана Себастьяна Баха. Я очень рад, что именно в этот день в Пензе откроется первый международный фестиваль «BACHMOZARTFEST». Он продлится всего два дня, будет два концерта. Первый посвящен музыке Баха, второй — музыке Моцарта. Я посчитал, что именно эти два гениальнейших, моих любимых композитора должны быть представлены.

В фестивале будут принимать участие мои друзья и партнеры: пианист мировой величины Андрей Коробейников, блистательные скрипачи Александр Тростянский и Ксения Дубровская, которая приедет на фестиваль из Германии», — рассказал музыкант.

«Я считаю, что это грандиозное событие для нашего города. К нам приедут звезды классической музыки. Зачастую, удается привести по одному человеку, а у нас будет сразу несколько», — подчеркнул дирижер Вячеслав Филиппенков.

Главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы ГАУК ПО «Пензаконцерт» Владимир Каширский назвал предстоящий фестиваль масштабным.

«Капелла на протяжении многих лет ведет большую работу по популяризации классической музыки, по воспитанию у наших слушателей высокого музыкального вкуса. Когда приезжает дирижер или хороший музыкант, он и сам несет великолепные зерна прекрасного и обогащает коллектив, с которым работает. Наш коллектив, с которым готовит программу дирижер Вячеслав Филиппенков, серьезно занимается с замечательным музыкантом Александром Князевым. Он известен не только как пианист, а еще как великолепный виолончелист», — сказал он.

Владимир Каширский отметил, что Губернаторская капелла делает большое дело — приобщает людей, в том числе молодежь и детей, к высокому искусству. По его мнению, фестиваль даст толчок к еще большей заинтересованности пензенцев классической музыкой.