Рецидивист сядет на 22 года за жестокое убийство пензенской пенсионерки

В Пензенской области на основании вердикта присяжных осудили жителя Твери, который жестоко расправился с пенсионеркой.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в июле 2018 года мужчина вместе с семьей снял квартиру в Пензе. Через некоторое время 60-летняя хозяйка предложила жителю Тверской области выкупить у нее жилище в рассрочку, последний согласился.

60-летняя собственница пришла за задатком через несколько дней. Продавец и покупатель решили обмыть удачную сделку. Во время застолья мужчина передумал становиться собственником жилья и попросил вернуть задаток. В результате они поссорились. Уроженец Твери насильно отобрал у пенсионерки телефон и банковские карты, на которых находилось около 400 тысяч рублей.

Злоумышленник понял, что пенсионерка может обратиться в полицию. Он заставил ее спуститься в подвал, связал и засунул в рот кляп. После этого злоумышленник достал из кармана потерпевшей ключи от ее другой квартиры, съездил туда и забрал из жилища телевизор, стиральную машину, ноутбук, планшет, а также два набора кофейных мельхиоровых ложек общей стоимостью более 42 тысяч рублей.

После этого мужчина вернулся в съемную квартиру, спустился в подвал и решил убить собственницу. Он схватил электрический провод и начал душить потерпевшую, после этого сделал еще один кляп, протолкнул им в глотку женщины предыдущий кляп, полностью лишив ее возможности дышать.

Утром 27 июля негодяй обнаружил, что хозяйка квартиры умерла. Он засыпал ее тело землей.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 60-летней женщины наступила от механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей кляпом», — пояснили в пресс-службе.

Когда шло расследование, полицейские выявили еще один факт преступления, совершенного мужчиной. Оказалось, что в декабре 2017 года он в городе Ярославле встретился с мужчиной, который продавал свою машину Mazda. Он сказал, что купит автомобиль после того, как прокатится на нем, чтобы оценить техническое состояние. В результате покупатель уехал на иномарке в неизвестном направлении. Через некоторое время он перепродал машину.

Своими действиями мужчина причинил потерпевшему материальный ущерб в более чем 206 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и разбоев.

Присяжные заседатели вынесли свой вердикт. Мужчине назначили 22 года и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.