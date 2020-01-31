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Глава администрации Сердобска перебрался на работу в мэрию Пензы

31 января в 13:10 200 просмотров

В пресс-службе горадминистрации сообщили о новых назначениях в мэрии Пензы.

Первым заместителем главы администрации Пензы стал Виталий Макаров. Он вступил в должность 31 января.

До этого Виталий Макаров в течение трех лет был главой администрации Сердобска, ранее возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления управления внутренней политики регионального правительства.

«Сергей Волков, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации города, теперь курирует вопросы социальной политики и развития местного самоуправления в должности заместителя главы администрации Пензы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/pervym_zamestitelem_glavy_administratsii_goroda_naznachen_vitaliy_makarov/

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