Глава администрации Сердобска перебрался на работу в мэрию Пензы

В пресс-службе горадминистрации сообщили о новых назначениях в мэрии Пензы.

Первым заместителем главы администрации Пензы стал Виталий Макаров. Он вступил в должность 31 января.

До этого Виталий Макаров в течение трех лет был главой администрации Сердобска, ранее возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления управления внутренней политики регионального правительства.

«Сергей Волков, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации города, теперь курирует вопросы социальной политики и развития местного самоуправления в должности заместителя главы администрации Пензы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Денис Леонтьев назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству.