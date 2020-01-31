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В Россию перестали возить смартфоны из Китая

31 января в 13:39 88 просмотров

Китайские производители смартфонов и американская компания Apple, чьи сборочные цеха расположены в КНР, перенесли сроки поставок девайсов в Россию, сообщает «Коммерсантъ».

Lenovo, Realme, Xiaomi, Huawei и Honor, ZTE и другие производители сдвинули сроки поставок гаджетов в Россию. В некоторых компаниях отмечают, что потребители этого даже не заметят, так как в декабре был привезен достаточно большой объем оборудования. Оказалось, что это обычная практика, которая позволяет избежать дефицита в период российских, а затем и китайских новогодних каникул. Ритейлеры тоже не беспокоятся, что им вдруг окажется нечем торговать.

Однако эксперты считают, что если остановка поставок продлится от двух до пяти недель, то будет ощущаться определенный дефицит товаров. Но это позитивно скажется на бизнесе. Ритейлеры смогут продать запасы со складов. Негативные же последствия возможны, если карантинные мероприятия растянутся на полтора месяца.


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