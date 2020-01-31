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В Кузнецком районе столкнулись фура и легковушка

31 января в 13:59 28 просмотров

В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария, в которое пострадало два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 30 января в 7:20 на 775 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Lada Largus под управлением 41-летнего водителя и фура Man, за рулем находился 56-летний мужчина.

В результате аварии пострадали 23-летний парень и 31-летняя женщина, которые были пассажирами легковушки. Их с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Инспекторы сообщили, что всего в регионе за сутки произошло 30 ДТП без пострадавших. Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и интервал. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.


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