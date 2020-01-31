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Зампред пензенского правительства Олег Ягов празднует юбилей

31 января в 14:18 210 просмотров

31 января исполнилось 50 лет заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову.

В этот день он принимает поздравление от близких, друзей и коллег. Пожалуй, одно из самых теплых принадлежит его супруге.

«Ты — рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете…
С юбилеем лучший муж, папа, сын и зять», — написала Евгения Ягова.

К этому посту прикреплены фотографии Олега Ягова, начиная с детских лет и до настоящего времени.

Много поздравлений адресовали Олегу Ягову на личной страничке в соцсети Facebook.

«Вы — настоящий профессионал своего дела, доктор исторических наук. Человек талантливый, образованный и деятельный! […]. Всего вам самого наилучшего! Здоровья, процветания и исполнения ваших желаний!» — написала заслуженный работник культуры страны Алла Тархова в Facebook.

«В день вашего рождения примите самые искренние поздравления! Вас всегда отличали и отличают неукротимая энергия, целеустремленность и заряженность на успех. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, оптимизма, успехов в вашей сложной ответственной работе и просто человеческого счастья», — поздравил коллектив Пензенской картинной галереи.

Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем Олегу Ягову крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Олег Васильевич Ягов родился в 1970 году в городе Белинский. В 1987-м окончил местную школу с медалью, а также с отличием — музыкальную школу (домра, баян). После службы в армии поступил в Пензенский государственный педагогический институт на исторический факультет, окончил его в 1993-м. Позже, в 2003-м, получил образование по специальности «Юриспруденция». Оба диплома — с отличием. Олег Ягов в 1997 году стал кандидатом исторических наук, в 2009-м — доктором исторических наук.

В период с 1993-го по 2004-ый являлся преподавателем-стажером, аспирантом, старшим преподавателем кафедры отечественной истории и методики преподавания истории, заместителем декана исторического факультета по учебно-воспитательной работе ПГПУ.

С 2004-го по 2010-ый — заведующий кафедрой новейшей истории России и краеведения ПГПУ им. В. Г. Белинского, в 2004—2007 годах был заместителем директора Института истории и права ПГПУ.

С 2007-го по 2012-ый — декан исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского

С 2013-го по 2016-ый — декан историко-филологического факультета Пензенского государственного университета

С 9 сентября 2016 года является заместителем председателя правительства Пензенской области.

Олег Ягов занимается активной общественной деятельностью. Имеет несколько наград, в том числе — медаль «Патриот России», памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы». В 2019 году ему присвоили звание Почетного гражданина города Белинского.

Фотография: фото Пенза-Пресс, скриншоты - https://www.facebook.com/eyagova

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