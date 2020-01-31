В Wink сразу после премьеры покажут три новых фильма Федора Бондарчука

После завершения кинопроката три новых фильма Федора Бондарчука «Вторжение» (12+), «Лед 2» (6+) и «Спутник» (16+) представят в онлайн-кинотеатре Wink. Об этом режиссер рассказал на форуме телевидения и медиаиндустрии CSTB. Telecom & Media 2020 в Москве.

«Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение» (12+). В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента Юля становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков.

Фильмы «Лед 2» (премьера 14 февраля) и «Спутник» (премьера 16 апреля) появятся в Wink сразу после завершения кинопроката.

«Лед 2» — продолжение романтической драмы о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Влюбленные женятся и становятся родителями замечательной девочки. Дальнейшие события разворачиваются стремительно и непредсказуемо — молодых счастливых родителей ждут тяжелые испытания. В главных ролях —звезды российского кинематографа Александр Петров и Аглая Тарасова, режиссер ленты — Жора Крыжовников.

Один из самых ожидаемых фильмов отечественного кинематографа в 2020 году — фантастический триллер «Спутник». Действие фильма переносит зрителей в 1983 год. Советский космический корабль попал в загадочную катастрофу, из экипажа выжил лишь космонавт Владимир Вешняков (Петр Федоров), который сумел вернуться на Землю. Однако он ничего не помнит о случившемся. В ходе лечения нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) выясняет, что Владимир доставил на Землю инопланетное существо в собственном теле.

«Для меня как режиссера важен большой экран, дух кинотеатра, но мы видим, и это нельзя игнорировать, что растет цифровое потребление контента. Особенно этот процесс затрагивает самых юных, до 14 лет, которые уже «родились” со смартфоном. Надо, кстати, думать, что с этим делать. Неудивительно, что так быстро развиваются цифровые платформы, онлайн-кинотеатры, как Wink. Они делают цифровое потребление контента простым и удобным, что помогает бороться с пиратством, которое, конечно, страшное дело. Цифра коренным образом меняет и само кинопроизводство. Например, у меня и других актеров есть цифровые двойники. Изменилось продвижение и распространение контента, где уже вовсю используются большие данные и искусственный интеллект», — отметил Федор Бондарчук.

Стоит отметить, что все три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tv. В онлайн-кинотеатре Wink контент сервиса more.tv доступен как в отдельной одноименной подписке, так и в пакетах: «Для праздников», «Для ценителей» и «Для киноманов».