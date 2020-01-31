Губернатор помог бизнес-леди разобраться в проблемах с помещением

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 31 января встретился с предпринимательницей Алиной Эсебуа, которая ранее обратилась к нему за помощью в Instagram.

Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети. Иван Белозерцев добавил, что пригласил на встречу мэра Андрея Лузгина и первого зампреда правительства Виктора Кувайцева, который ранее занимал пост главы администрации города.

«Девушка вложила средства в восстановление муниципального здания, где создала гостиницу и ресторан, договор аренды с ней будет продлен на длительный срок, после его истечения она получит преимущественное право выкупа недвижимости, если муниципалитет примет решение о продаже. Это первое. Второй вопрос — по летней площадке будет решать рабочая группа, в которую войдут юристы и архитекторы. Проект у предпринимательницы неплохой, но воплощать его в жизнь нужно не только на основе желания, но и законных оснований», — подчеркнул глава региона.