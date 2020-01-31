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Валерий Лидин обсудил в Нижнем Новгороде положения послания президента

31 января в 15:33 86 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 31 января встретился с коллегой из Нижегородской области Евгением Лебедевым.

Стороны обсудили положения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию и парламентские инициативы по внесению изменений в Конституцию страны, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Речь шла о законодательном обеспечении инициатив, которые должны повысить уровень и качество жизни граждан. В частности, о поддержке семей с детьми, улучшения их материального положения, а также актуальных мерах поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации. Были затронуты вопросы организации горячего питания школьников, аспекты развития здравоохранения, повышения статуса педагога, увеличения бюджетных мест в вузах.

Главы ЗакСобраний также обменялись наработками по подготовке мероприятий к празднованию 75-летия Великой Победы.

Фотография: http://zspo.ru/pressroom/news/67937/

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