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Россияне перейдут на электронные чеки

31 января в 15:59 166 просмотров

В России с 1 февраля вступит в силу закон об электронных чеках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Life.ru.

Теперь при оплате покупателям не нужно будет забирать чек. Он будет выдаваться в электронном виде с помощью QR-кода. Также можно будет получить чек на почту или в SMS после введения в терминале соответствующих данных.

Таким образом онлайн-кассы смогут обходиться без принтера, а у покупателей не будет проблем из-за путаницы, когда терминалы по ошибке выдают, например, чужой чек.

«Исключение составляют подакцизная продукция, технически сложные товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации», — пояснил член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов.


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