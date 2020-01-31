Юлия Артюшенко: в Спутнике мне хорошо (видео)

Юлия Артюшенко переехала в Спутник из Пензы, живет здесь четыре года и хорошо знает возможности микрорайона.

«В свободное время я хожу в бассейн, в тренажерный зал — это все в Городе Спутнике. Поблизости есть теннисный клуб, где я тоже занимаюсь. А еще у меня есть домашний питомец, с которым мы очень любим гулять по Спутнику и вокруг озера, встречаться и знакомиться с людьми. В Спутнике мне действительно хорошо», — поделилась Юлия Артюшенко.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

О том, как рассказать, почему вы — Спутник, можно узнать на сайте.