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Курсы доллара и евро медленно ползут вверх

31 января в 16:34 110 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырастет с 63,0359 руб. до 63,1385 руб., курс евро — с 69,4151 руб. до 69,5976 руб.

Золото будет стоить 3 209,04 рублей за грамм, серебро — 35,98, платина — 1 977,17, палладий — 4 668,88.


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