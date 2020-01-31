Курсы доллара и евро медленно ползут вверх

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 1 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырастет с 63,0359 руб. до 63,1385 руб., курс евро — с 69,4151 руб. до 69,5976 руб.

Золото будет стоить 3 209,04 рублей за грамм, серебро — 35,98, платина — 1 977,17, палладий — 4 668,88.