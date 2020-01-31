Путин призвал регионы внедрять цифровые платформы для решения проблем граждан

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрять во всех субъектах страны цифровые платформы обратной связи с населением.

Такое поручение он сделал в рамках заседания Совета по развитию местного самоуправления. Президент обратил внимание на пользу цифровых технологий, с помощью которых облегчается взаимодействие органов власти с населением.

«Современные технологии, выстроенные в «цифре», позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а, значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», — сказал Владимир Путин.

Однако президент отметил, что не во всех регионах есть положительные практики. По словам главы государства, необходимо тиражировать их по всей стране, цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления.

В Пензенской области работа в этом направлении ведется с ноября 2018 года. Образцом для руководителей ведомств и глав органов местного самоуправления здесь является губернатор Иван Белозерцев. У главы региона есть аккаунты во всех популярных социальных сетях, в которых он лично отвечает на вопросы пензенцев. По ряду обращений принимаются оперативные решения, а некоторые жалобы становятся поводом для поручений членам кабмина и серьезных разбирательств.

Например, к губернатору через соцсети обратились родители юных футболистов, которые занимались на стадионе «Первомайский». Они были обеспокоены тем, что могут потерять площадку для тренировок. Вопрос удалось решить в короткий срок. В тот же день чиновники доложили, что все занятия на отремонтированном стадионе будут продолжены.

Отметим, что подобная связь значительно сокращает дистанцию между властью и обществом, люди могут обратиться главе региона или любому другому представителю власти напрямую.

«Мир меняется, много людей находится в соцсетях, это данность нашего времени, и для меня тоже это очень важно. Я тоже работаю в соцсетях, из них я узнаю о проблемах, которые есть в городах и районах области, люди ко мне обращаются. Это очень оперативно, практически моментально поступает информация, я с коллегами ее анализирую и принимаю решение в интересах граждан. Считаю, что это современная форма взаимодействия между властью и населением», — отмечает губернатор.

И такой же оперативной работы он требует от подчиненных. Страницы пензенских чиновников, министерств и ведомств в социальных сетях можно найти по ссылке (за время публикации материала произошли некоторые кадровые изменения: Андрей Лузгин занял должность мэра Пензы).

Все министерства и ведомства, а также городские и районные администрации при поддержке регионального Департамента информационной политики и СМИ ведут страницы во «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», «Twitter».

Представители власти отвечают на вопросы, жалобы и предложения, которые оставляют пользователи социальных сетей. Спектр тем обращений широк, они касаются благоустройства общественных пространств, оказания медицинских, образовательных, социальных услуг, строительства и ремонта дорог, цифровизации сельских населенных пунктов и другого.

В настоящее время даны ответы на 12000 обращений граждан в социальных сетях.

Напомним, читатели информагентства «Пенза-Пресс» также могут написать в специальный раздел «Жалобная книга». Все обращения направляются в определенные ведомства, в течение семи дней дается официальный ответ. Это тоже один из способов цифровой связи населения с представителями власти.