В России появились первые заболевшие коронавирусом

В Забайкальском крае и Тюменской области обнаружили два случая заболевания коронавирусом, сообщает ТАСС.

Оба заболевших — граждане Китая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что их состояние — стабильное, без клинических проявлений и температуры.

«Риска распространения коронавируса нет, больные в России были изолированы, их контакты проверены», — рассказала Анна Попова порталу РИА Новости.

Отмечается, что 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. Это было сделано для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С этой же целью 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке.

Напомним, вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом. Ожидается, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

Федеральные СМИ сообщают, что прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 25,6% — это 1984 заразившихся человека. По последним данным, зафиксировано 9720 подтвержденных диагнозов, при этом наибольшее число заболевших приходится на провинцию Хубэй (5806 человек). Зарегистрировано 213 случаев летального исхода, более 9500 подтвержденных диагнозов, 102 427 человек находятся под наблюдением.