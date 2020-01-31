В Пензе гости «Первой студии» обсудили тезисы послания президента

Обсуждение разделилось на несколько блоков: демография, здравоохранение, экономика. Также была освещена тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вначале гостям программы показали фрагменты трансляции послания. После этого ведущий Павел Прохоренков предложил приступить к обсуждению целей, задач и планов: как и в какой срок изменится жизнь граждан после 16-го послания президента. При этом он отметил, что сегодня не будет много цифр, разговор должен получиться неофициальным.

«Давайте поговорим о любви», — это фраза президента, которая стала крылатой. Что есть любовь? Это семья, стабильность, уверенность в будущем. А что для вас значит любовь?" - спросил он.

Свои мнения высказали несколько человек. По мнению депутата регионального ЗакСобра Ольги Чистяковой, любовь — это дети. Кандидат философских наук Анна Овечкина ответила, что это стремление сделать мир лучше.

«Все-таки любовь — это элемент самопожертвования. Мы говорим о детях, о семье, о работе, о друзьях — там, где ради близких мы готовы чем-то пожертвовать, вот там можно говорить о любви. Где — любовь, там — жертва», — считает главврач областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев.

Затем Павел Прохоренков предложил порассуждать гостям «Первой студии» о том, как выбраться из демографической ловушки.

«Есть ли мысли и идеи, которые можно добавить к президентской инициативе?» — поинтересовался ведущий у собравшихся.

Узнать, что думают пензенцы, вы сможете в выпуске программы «Первая студия». В эфир она выйдет 7 февраля на телеканале «Экспресс». Начало — 18:30.

Основные тезисы, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.