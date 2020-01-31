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Жителей России предупредили о новой разновидности клопов

31 января в 17:37 140 просмотров

В России обнаружили новых тропических клопов, которые раньше встречались лишь в странах экватора, сообщает Lenta.ru со ссылкой на эфир радио Sputnik.

Специалисты выяснили, что насекомые могут переносить гепатит В и другие опасные вирусы. Кроме того, они устойчивы к привычным средствам борьбы.

Ученым удалось разработать два препарата, которые могут навредить клопам. Они созданы на основе природного сырья диатомита — безосадочной породы, которая образовалась при отступлении моря, в том числе из остатков раковин с острыми краями, которые нарушают хитиновую оболочку клопа, из-за чего тело его высыхает, и насекомое погибает.

В Роспотребнадзоре туристам посоветовали тщательнее проверять кровати в гостиницах, чтобы не привезти насекомых домой из отпуска. Грязное белье рекомендуется складывать в плотно закрывающийся пакет, а по возвращении сразу отдать его в стирку.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D1%89%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2-957870/

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