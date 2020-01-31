Жителей России предупредили о новой разновидности клопов

В России обнаружили новых тропических клопов, которые раньше встречались лишь в странах экватора, сообщает Lenta.ru со ссылкой на эфир радио Sputnik.

Специалисты выяснили, что насекомые могут переносить гепатит В и другие опасные вирусы. Кроме того, они устойчивы к привычным средствам борьбы.

Ученым удалось разработать два препарата, которые могут навредить клопам. Они созданы на основе природного сырья диатомита — безосадочной породы, которая образовалась при отступлении моря, в том числе из остатков раковин с острыми краями, которые нарушают хитиновую оболочку клопа, из-за чего тело его высыхает, и насекомое погибает.

В Роспотребнадзоре туристам посоветовали тщательнее проверять кровати в гостиницах, чтобы не привезти насекомых домой из отпуска. Грязное белье рекомендуется складывать в плотно закрывающийся пакет, а по возвращении сразу отдать его в стирку.