В Пензенской области предприятия учатся оптимизации на «фабрике процессов»

В Пензенской области на базе технопарка «Рамеев» действует «фабрика процессов», на которой представители предприятий обучаются основам бережливого производства. «Фабрика» была создана в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ.

Помещение представляет собой образец цеха по сборке пульта регулятора давления газа. Есть 10 рабочих мест для операторов сборки с набором инструментов, также имеется так называемый склад, откуда производится поставка комплектующих. В группу, участвующую в тренинге, входят 12−16 человек, которые выполняют роль руководителя производства, операторов, логиста, специалисты по качеству и так далее. Все они — представители предприятий, участвующих в нацпроекте.

«В целом, задача в том, чтобы показать, что в любом процессе есть что улучшить, причем без каких-то особых капиталовложений. По сути, специально здесь созданы условия, которые так или иначе есть на каждом предприятии, ведь на большинстве производств разбросаны посты, есть перебои с поставкой комплектующих и так далее», — рассказал руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда на территории Пензенской области Эдуард Олейников.

По его словам, тренинг длится один рабочий день — 8 часов.

«Предусмотрены три раунда. Первый — знакомство с условиями работы, распределение по ролям, ознакомление со стандартом. Затем клиент входит и говорит, что ему нужно десять изделий за, допустим, 10 минут. Все — начинается процесс сборки на каждом посту. Обычно первый раунд взбалмошный — люди привыкают к самой сборке, к узлам, немного истерят с точки зрения поступления комплектующих. В результате получалось максимально шесть изделий, два из них — в браке. Затем мы делаем паузу. Делимся на более мелкие рабочие подгруппы, которые вырабатывают предложения по улучшению процесса — по поступлению комплектующих, замене инструментов и так далее.

Во время второго раунда проводится апробация выработанных решений, он дает понимание, что не все так просто. Но уже после второго раунда люди понимают, что нужно сделать, чтобы результат был достигнут», — поясняет Эдуард Олейников.

Такой тренинг позволяет сотрудникам предприятий, в том числе руководящему составу, пересмотреть организацию производственных процессов, искать способы повысить качество, скорость создания продукции, улучшить процесс и безопасность.

По словам министра промышленности Пензенской области Михаила Торгашина, к реализации нацпроекта должны вовлечь не менее 75 крупных предприятий. Сотрудники и руководство получают консультации экспертов, проходят обучение. На первых производствах, вошедших в проект, уже есть ощутимые результаты.

«Самый главный итог, который мы для себя видим, — то, что проект стартовал успешно. Были на первоначальном этапе опасения, было непонимание в том числе со стороны руководителей предприятий, теперь мы можем сказать, что первый блин — далеко не комом, и есть первые результаты, есть первые достижения. Мы выполнили все показатели, которые перед нами ставились соглашением, заключенным с Министерством экономического развития Российской Федерации. Даже его по многим показателям перевыполнили.

В частности, у нас должно было быть 15 предприятий-участников проекта. А фактически у нас — 21 предприятие. Мы должны были обучить 80 человек, а по факту — 139. Среди самостоятельных предприятий должно было быть 50, а вышло 59.

Кроме того, в рамках соглашения было обязательство субъекта по созданию регионального центра компетенций. В том числе необходимо было создать «фабрику процессов». То есть мы выполнили все необходимые требования и создали не просто основу, а надежный фундамент, чтобы развивать этот проект.

На этот год у нас показатель — 35 предприятий, будем стараться, чтобы как можно больше организаций вошло в этот проект. Предприятия получают доступ к фактически бесплатным ресурсам: могут направить на переобучение своих сотрудников. Второй плюс — льготное кредитование по ставке 1%", — сообщил министр.

Подробнее о реализации нацпроекта можно узнать в брифинге ИА «Пенза-Пресс» с Михаилом Торгашиным.