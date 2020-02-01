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В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

1 февраля в 07:23 148 просмотров

В Бермудском треугольнике обнаружили судно SS Cotopaxi, которое исчезло в 1925 году.

Пароход вышел из Чарльстона в Гавану 29 ноября. До места назначения он не добрался, однако тела 32 членов экипажа так и не обнаружили. Корабль нашли только сейчас в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

Чтобы обнаружить пропажу, была проведена большая работа. Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт вместе с британским историком Гаем Уолтерсом искали предполагаемое место катастрофы. Работу вели в архивах.

Выяснилось, что судно подавало сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, пишет «360».


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