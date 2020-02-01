Роспотребнадзор призвал россиян ограничить участие в массовых мероприятиях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила жителей страны ограничить участие в массовых мероприятиях, так как наступает сезон заболеваемости гриппом, а его сложно дифференцировать от коронавируса.

«Ограничите свое участие в массовых мероприятиях. Главное правило: мойте руки и держите в чистоте гаджеты», — цитирует ТАСС Анну Попову.

Она призвала обращаться к врачу при первых симптомах простуды.

«Позаботьтесь о близких людях, особенно о пожилых. Для них этот вирус крайне опасен, никто из нас не хочет взять на себя ответственность за нездоровье близкого человека по нашей вине, если мы не соблюдаем такие простые, но крайне важные правила», — сказала она.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань. Заболевание выявили уже в 19 странах. ВОЗ назвал вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Общее число зараженных приближается к 10 тысячам. 213 человек умерли.