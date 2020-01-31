Бойцы пензенского СОБРа отработали навыки владения оружием (видео)

Несмотря на погоду, у бойцов пензенского управления Росгвардии на этой неделе были жаркие дни. В структурных подразделениях ведомства провели комплексные занятия и тренировки по боевой готовности. Бойцы СОБРа выехали на полигон под Пензой, где совершенствовали навыки стрельбы из разных видов оружия.

Во время учений предпринимаются серьезные меры безопасности, но сначала нужно выслушать инструктаж и встать на исходную позицию. Отрабатывается не только меткость стрельбы, но и вообще правила применения автоматического оружия. Все действия — только по команде.

После стрельбы — проверка мишеней и повтор упражнения. Недалеко расположена отдельная зона для тренировки навыков владения пистолетом. Так называемый короткий ствол может понадобиться в любой момент. И тогда для бойца оказывается жизненно важным умение максимально быстро применить это оружие.

«Чтобы не бояться выстрела и правильно прицелиться, важны мышечная память и психологическая подготовка», — сказал сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области Николай.

Занятия всех групп на полигоне проходили параллельно. Свою позицию имели снайперы. Их задача была пробными выстрелами установить правильный прицел винтовки «СВ-80» и поразить мишени, расположенные на расстоянии 300 метров. В реальной боевой обстановке добавляется еще одна — обязательно дождаться цели и ликвидировать ее.

«Нужно надевать такую одежду, чтобы в ней было комфортно работать, не потеть и не мерзнуть. Бывает, что приходится сидеть всю ночь на позиции», — рассказал сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области, снайпер Сергей.

На другом огневом рубеже бойцы совершенствовали навыки стрельбы из пулемета Калашникова. В руках профессионала эта грозная машина выдает настолько плотный огонь, что способна уничтожить не только живую силу противника, но и легкобронированную технику. Правда, в условиях боя сотруднику следует проявлять максимум осторожности.

«Нужно периодически менять позиции, то есть важно быть физически выносливым, потому что аппарат нелегкий, приходится тренироваться», — сказал сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области, пулеметчик Иван.

То, чему СОБРовцы научились на тренировках, становится видно на учениях. Кроме того, периодически сотрудники сдают зачеты по тому или иному направлению, где тоже фиксируются меткость и скорость выполнения упражнения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.