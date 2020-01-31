Семья из Пензы рассказала о полученном в 2007 году маткапитале (видео)

За 13 лет действия в России программы поддержки семей с детьми было выдано почти 75,5 тысяч сертификатов на получение материнского капитала на общую сумму свыше 31 миллиарда рублей. Сейчас выплаты осуществляются даже при рождении первого ребенка и суммы внушительнее, чем раньше. Съемочная группа телеканала «Экспресс» побывала в гостях у семьи, которая в 2007 году в числе первых в стране стала обладателем сертификата на получение материнского капитала.

Сейчас в доме у Александра и Ольги Долговых места хватает для каждого члена семьи. О просторной трехкомнатной квартире супруги мечтали с 2006 года, когда узнали, что станут родителями, а в феврале 2007-го, практически сразу после того, как президент России принял решение о финансовой поддержке семей за рождение второго ребенка, у Долговых родилась двойня.

«У нас была однокомнатная квартира, мы ее продали, взяли кредит и купили трехкомнатную, а через два месяца расплатились с долгом с помощью материнского капитала», — рассказал Александр Долгов.

Квартиру взяли на вторичном рынке в любимом районе — на улице 8 Марта. Причем, Долговым повезло, — количество жилых комнат удалось увеличить до четырех: бывшую кладовую обустроили под спальную. Сейчас в ней хозяйничает младший. По сути, именно благодаря нему семья смогла получить материнский капитал, так как мальчик родился на две минуты позже сестренки. Теперь у каждого своя комната, а учатся брат с сестрой в одном классе.

«Иногда бывает, что не записываю домашнее задание, ленюсь, а потом просто спрашиваю его у сестры», — сказал он.

У его сестры комната просторнее — хватает места для всех увлечений и девичьих мелочей. Благодаря государственной поддержке теперь у каждого — в семье Долговых есть свой уютный уголок. Распорядиться средствами материнского капитала супруги смогли в 2010-м, когда детям исполнилось три года. На тот момент сумма маткапитала составляла 343 тысячи рублей.

«Когда формируется молодая ячейка общества, ей сначала очень трудно и страшно, поэтому очень важно, что семью поддерживает государство», — отметила Ольга Долгова.

Сейчас меры государственной помощи расширились. Согласно посланию президента России Федеральному Собранию, пособие на первого ребенка в 2020 году составит более 460 тысяч рублей, а за второго предусмотрен маткапилат в размере 616 тысяч. Причем, потратить эти средства можно не только на покупку квартиры. Это значит, что возможностей улучшить качество жизни у каждой семьи стало еще больше, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.