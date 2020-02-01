Губернатор посетил с рабочим визитом Лунинский район (видео)

В Лунинском районе губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву преподали урок рисования, рассказали о проблемах доступной медицины и малого предпринимательства. С рабочим визитом глава региона посетил новую амбулаторию в селе Большой Вьяс, предприятие по изготовлению паркетной и мебельной доски и детскую школу искусств в Лунино. Каждая из точек соответствует направлениям, которые озвучил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Село Большой Вьяс оправдывает свое название — людей там, в нескольких километрах от Лунино, живет действительно много, почти 2500 человек. В 2020 году для жителей открыли новую амбулаторию вместо прежней, где текли потолки, а люди замерзали.

«В нашем возрасте приходится часто ходить к врачу. Раньше здание было старое, там было неудобно приниматься, крыша текла, а сейчас все хорошо, мы очень рады и благодарны», — сказала жительница села Большой Вьяс Лунинского района Вера Церева.

Отдельные комфортные кабинеты для приема врача общей практики, физиотерапии и стоматологии осмотрел Иван Белозерцев. Оборудование по большей части в новых стенах осталось прежнее, оно не обновлялось уже больше десяти лет. Губернатор потребовал разобраться в ситуации с оснащением, в первую очередь, кабинета зубного врача. Есть необходимость и в рентгене, пока за снимками люди должны ехать в Лунино.

Амбулаторию построили всего за год по национальному проекту «Здравоохранение», инициированного главой государства. После послания президента Федеральному Собранию стало понятно, что линию доступной медицины на селе на федеральном уровне продолжат поддерживать.

«Планируется построить 14 объектов — 12 ФАПов и две врачебные амбулатории», — рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Далее губернатор осмотрел предприятие, на котором изготавливают паркетную и мебельную доску. Сырье используют только пензенских производителей, а поставляют — на экспорт в Китай. При этом само предприятие остается малым, а значит, тоже может рассчитывать на поддержку государства.

Талантливые дети и педагоги детской школы искусств в Лунино пока только мечтают о ремонте. Для губернатора они провели экскурсию и даже предложили главе региона взять самому в руки кисть и добавить несколько штрихов к еще не законченной картине. На память юной художнице Иван Белозерцев оставил пожелание и автограф.

А вот бытовых и приземленных проблем в детской школе искусств много. Это и холодный зал, и состояние кровли. После послания президента, в котором он призвал ремонтировать детские школы искусств по всей России, появилась возможность отремонтировать здание комплексно. В 2020 году для лунинской школы искусств сделают проектно-сметную документацию, а сам ремонт — только в 2021-м.

Известно, что уже в 2020-м в области отремонтируют две детских школы искусств — в Пензе и Кузнецке. Привести все учреждения в порядок планируют за три года, это будет происходить одновременно с нацпроектом «Культура», по которому в школы искусств и музыкальные школы продолжат привозить новые музыкальные инструменты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.