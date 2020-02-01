Пенза готовится принять фестиваль, посвященный музыке Баха и Моцарта (видео)

Жителей и гостей города приглашают принять участие в «BACHMOZARTFEST» (6+). В его рамках на площадках киноконцертного зала «Пенза» и филармонии выступят выдающиеся российские музыканты. Фестиваль рассчитан на два дня и каждый из них будет посвящен творчеству великих композиторов.

Пенза готовится стать центром «BACHMOZARTFEST» — фестиваля, на котором главными будут произведения великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. У пензенцев появилась возможность познакомиться с их композициями после предложения Заслуженного артиста России Александра Князева.

«Программа фестиваля, хоть и займет всего два дня, будет насыщенной. Прозвучат фортепианные концерты Баха и знаменитая симфония для скрипки и альта Моцарта», — рассказал он.

Пока художественный руководитель проекта во Франции, в Пензе фактически завершена подготовка к фестивалю. Программа составлена полностью. В нее вошли произведения, которые давно известны широкой публике и те, которые звучат на концертах крайне редко.

«Все знают «Шутку Баха», она входит во флейтовую сюиту для оркестра и будет исполнена полностью, но также в исполнении Андрея Коробейникова прозвучит второй фортепьянный концерт, ноты которого было очень тяжело достать», — сказал дирижер Вячеслав Филиппенков.

Во второй день фестиваля пензенцы окунутся в творчество Вольфганга Амадея Моцарта. Музыканты исполнят концерт № 2 для скрипки с оркестром, концерт № 14 и 13, а также симфонию для скрипки и альта с оркестром. Открытие фестиваля запланировано на 21 марта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.