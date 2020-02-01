Новые берега Натальи Шиндиной
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Общественные слушания по обсуждению послания президента в Пензе
Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
Наши новости
Аблязин прокомментировал санкции WADA против российских спортсменов
Медики рассказали, опасен ли приезд китайских хоккеистов
В Пензе дворовые команды сразятся в хоккей
Кабельский: Каждый должен сам решить, идти на игру «Дизеля» с китайцами или нет
Пензенский «Дизель» сыграет с клубом из Китая на домашней площадке
В Пензе завершился шестой этап кубка детской лиги плавания «Поволжье»
В Пензе прошли чемпионат и первенство области по пауэрлифтингу
У пензенских спортсменов есть шанс попасть в сборную ПФО по сетокан
Быть или не быть «Дизелю» в плей-офф?
Пензенский конькобежец стал чемпионом Европы в составе сборной

В Пензе организаторы «Лыжни России» решили перенести место старта (видео)

1 февраля в 09:39 100 просмотров

В Пензе готовятся к масштабной всероссийской оздоровительной акции «Лыжня России» (0+). Ожидается, что в массовой гонке примут участие не менее 6000 жителей региона.

Соревнования пройдут на стадионе «Снежинка», но в 2020 году организаторы приняли решение перенести место старта с нижней части площадки на верхнюю.

«Это сделано, потому что поляна, которая находится внизу стадиона, уже не принимает всех желающих, участников слишком много. В 2019-м оттуда стартовало более 3500 лыжников, единственным выходом было сделать раздельный старт, а для такого массового старта, конечно, там мало места», — рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Участие в соревнованиях примут не только профессионалы, но и любители в возрасте от трех до 80 лет. Гостей спортивного праздника также ждут полевая кухня, горячий чай и выступление творческих коллективов.

Торжественное открытие состоится 9 февраля в 11:45, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...