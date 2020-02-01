В Пензе организаторы «Лыжни России» решили перенести место старта (видео)

Соревнования пройдут на стадионе «Снежинка», но в 2020 году организаторы приняли решение перенести место старта с нижней части площадки на верхнюю.
«Это сделано, потому что поляна, которая находится внизу стадиона, уже не принимает всех желающих, участников слишком много. В 2019-м оттуда стартовало более 3500 лыжников, единственным выходом было сделать раздельный старт, а для такого массового старта, конечно, там мало места», — рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.
Участие в соревнованиях примут не только профессионалы, но и любители в возрасте от трех до 80 лет. Гостей спортивного праздника также ждут полевая кухня, горячий чай и выступление творческих коллективов.
Торжественное открытие состоится 9 февраля в 11:45, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.