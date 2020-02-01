Сергей Щеткин и Дмитрий Матушкин провели в Бессоновке прием граждан (видео)

В Бессоновке начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин вместе с руководителем регионального управления Следственного комитета России Дмитрием Матушкиным провели прием граждан.

Обсудить проблемы, решение которых могло бы затянуться на длительный срок, пришли несколько десятков пензенцев. Одной из основных тем стали мошеннические действия, совершенные в отношении физических лиц.

«Если будет принято решение не в вашу сторону, начальник районного отдела мне об этом сообщит, мы вернемся к этому вопросу и поставим точку», — сказал Сергей Щеткин.

Все проблемы, с которыми жители пришли на прием, представители Следственного комитета и управления министерства внутренних дел взяли на особый контроль. Ответ на них будет дан после проведения проверок, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.