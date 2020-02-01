Сергей Щеткин и Дмитрий Матушкин провели в Бессоновке прием граждан (видео)

Обсудить проблемы, решение которых могло бы затянуться на длительный срок, пришли несколько десятков пензенцев. Одной из основных тем стали мошеннические действия, совершенные в отношении физических лиц.
«Если будет принято решение не в вашу сторону, начальник районного отдела мне об этом сообщит, мы вернемся к этому вопросу и поставим точку», — сказал Сергей Щеткин.
Все проблемы, с которыми жители пришли на прием, представители Следственного комитета и управления министерства внутренних дел взяли на особый контроль. Ответ на них будет дан после проведения проверок, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.