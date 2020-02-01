Губернатор пообещал установить освещение вдоль трассы в Лунинском районе (видео)

О проблеме освещенности дорог губернатору Ивану Белозерцеву рассказали жители села в Лунинском районе Пензенской области. Донести свою жалобу людям удалось на личном приеме, его глава региона провел в рамках рабочего визита.

«Есть трасса «Пенза-Лунино», хотелось бы, чтобы он освещалась как в Ломовке», — рассказала жительница села Старая Кутля Лунинского района Татьяна Хитькова.

«Мы смотрим по расходам, потому что это входит в дорожный фонд. В обязательном порядке все сделаем в 2020 году», — ответил Иван Белозерцев.

Также на прием к главе региона обратились жители села Лесной Вьяс, их интересовала возможность строительства школы. Сейчас дети учатся в помещениях, которые раньше были кельями монастыря, построенного еще в XVII веке. Глава региона поручил профильным ведомствам заняться решением этой проблемы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.