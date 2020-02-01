Центробанк назвал топ-5 максимально подешевевших продуктов в Поволжье

Отмечается, что на темпы инфляции повлияло замедление роста цен на продукты. Увеличилось предложение на рынке по сахару, мясу и овощам — благодаря хорошему урожаю и запуску новых производств.
«Годовая продовольственная инфляция в ПФО в декабре замедлилась до 2,1% после 3,2% в ноябре. Такая динамика определялась, во-первых, высоким объемом и качеством урожая овощей, в том числе сахарной свеклы. Во-вторых, снижению темпов прироста цен на продукты способствовало расширение предложения продукции животноводства», — отмечают в Банке России.
В прошлом году открыли новые свинокомплексы и птицеводческие площадки в Пензенской и Нижегородской областях, Мордовии.
В топ-5 продуктов, которые подешевели больше всего, вошли:
— сахар (-37,5%);
— капуста (-31,2%);
— картофель (-17,4%);
— огурцы (-16,1%);
— морковь (-15,9%).
В топ-5 максимально подорожавших за год продуктов вошли:
— гречка (53,5%);
— чеснок (50%);
— овсяная и перловая крупы (14,2%);
— мороженая рыба (11,5%);
— баранина (11,0%).
«Рост цен на гречку стал результатом сокращения посевных площадей после перепроизводства предыдущих лет и снижения урожая гречихи. Сейчас цены на гречневую крупу возвращаются к экономически обоснованному уровню. В 2019 году урожай зерна превысил объем 2018 года, что замедлило рост цен на продукты переработки зерновых. Снижался темп удорожания хлеба, макаронных изделий и всех видов круп (кроме гречневой). В то же время в течение всего 2019 года дорожал чеснок, однако в декабре его цена все еще оставалась ниже, чем три года назад. В 2016 году сокращение предложения в Китае (основном поставщике чеснока в Россию) повысило цены до максимальных значений за всю историю наблюдений Росстата», — отмечает регулятор.