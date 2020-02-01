Центробанк назвал топ-5 максимально подешевевших продуктов в Поволжье

Пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России обнародовало информацию о темпах инфляции в Поволжье. По данным регулятора, по итогам 2019 года она опустилась составила 2,7%. Для сравнения, в 2018-ом речь шла о 4,2%.

Отмечается, что на темпы инфляции повлияло замедление роста цен на продукты. Увеличилось предложение на рынке по сахару, мясу и овощам — благодаря хорошему урожаю и запуску новых производств.

«Годовая продовольственная инфляция в ПФО в декабре замедлилась до 2,1% после 3,2% в ноябре. Такая динамика определялась, во-первых, высоким объемом и качеством урожая овощей, в том числе сахарной свеклы. Во-вторых, снижению темпов прироста цен на продукты способствовало расширение предложения продукции животноводства», — отмечают в Банке России.

В прошлом году открыли новые свинокомплексы и птицеводческие площадки в Пензенской и Нижегородской областях, Мордовии.

В топ-5 продуктов, которые подешевели больше всего, вошли:

— сахар (-37,5%);

— капуста (-31,2%);

— картофель (-17,4%);

— огурцы (-16,1%);

— морковь (-15,9%).

В топ-5 максимально подорожавших за год продуктов вошли:

— гречка (53,5%);

— чеснок (50%);

— овсяная и перловая крупы (14,2%);

— мороженая рыба (11,5%);

— баранина (11,0%).

«Рост цен на гречку стал результатом сокращения посевных площадей после перепроизводства предыдущих лет и снижения урожая гречихи. Сейчас цены на гречневую крупу возвращаются к экономически обоснованному уровню. В 2019 году урожай зерна превысил объем 2018 года, что замедлило рост цен на продукты переработки зерновых. Снижался темп удорожания хлеба, макаронных изделий и всех видов круп (кроме гречневой). В то же время в течение всего 2019 года дорожал чеснок, однако в декабре его цена все еще оставалась ниже, чем три года назад. В 2016 году сокращение предложения в Китае (основном поставщике чеснока в Россию) повысило цены до максимальных значений за всю историю наблюдений Росстата», — отмечает регулятор.