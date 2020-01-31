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В Арбеково под мостом застрял грузовик

31 января в 23:01 94 просмотра

В Пензе в микрорайоне Арбеково грузовик с иногородними номерами застрял под железнодорожным мостом. Фото и видео с места ДТП, которое произошло вечером 31 января, горожане разместили в соцсети.

«Очередной иногородний под ж/д мостом. На улице Ладожская (выезд с Бугровки)», — написал автор поста.

На кадрах видно, что водитель авто, видимо, не рассчитал габариты. Часть кузова разворотило при попытке проехать под мостовой опорой. Он не прошел по высоте. В итоге машина застряла, из нее выпал груз.

Из-за случившегося образовался затор, так как грузовик едва удавалось объехать.

Пользователи в комментариях попросили водителей грузовиков не забывать по указатели, которые есть перед каждым мостом о высоте конструкции. Они позволяют определить, пройдет ли по высоте автомобиль. Также горожане предположили, что автолюбителя завел сюда навигатор.

Фотография: скриншот https://vk.com/sova_penza

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