Пензенские поисковики просят откликнуться родственников бойца Федора Щенникова

Пензенские поисковики просят откликнуться родственников погибшего во время Великой Отечественной войны бойца Федора Григорьевича Щенникова, уроженца Иссинского района.

Его останки нашли в Смоленской области близ деревни Рибшево. Их обнаружил поисковый отряд «Бастион» города Смоленск.

«Установить личность бойца удалось по медальону, в который была вложена нестандартная записка с указанием домашнего адреса, полевой почты бойца и имени жены Щениковой Анастасии Васильевны», — отмечают они.

В медальоне указано, что Федор Григорьевич Щенников, 1897 года рождения, — уроженец села Сенягино Дмитриевского сельсовета Иссинского района. По данным обобщенного банка данных «Мемориал» Министерства обороны Российской Федерации, боец был убит 19 сентября 1943 года, служил в 306 стрелковой дивизии.

Родственников и всех, кто что-либо знает о близких бойца, просят позвонить по номеру 8−927−367−26−50.