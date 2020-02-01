В Пензенской области ребенка можно записать в 1 класс чрез госуслуги

С помощью портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области с 1 февраля можно записывать ребенка в 1 класс.

«Учитывая, что в этом году зачисление детей в первый класс выпало на субботу, первые заявления от родителей будут приняты именно через региональный портал Госуслуг», — рассказал начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

По данным пресс-центра областного правительства, с 1 февраля по 30 июня будут принимать заявления на зачисление детей в школы по месту прописки.

«Для детей, не зарегистрированных по месту фактического проживания, прием заявлений начнется с 1 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», — говорится в официальном сообщении на сайте.

После подачи заявления нужно обратиться в школу и предоставить оригиналы документов.