Пензячка через 78 лет нашла потерявшуюся во время войны сестру

Об удивительной истории воссоединения двух сестер после 78 лет разлуки стало известно благодаря полицейским, которые помогли женщинам найти друг друга.

В ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась дочь пензячки, которая разыскивала свою сестру. Она рассказала, что ее 92-летняя мать хочет найти близкую родственницу, с которой потеряла связь в 1942 году во время эвакуации в Сталинграде, сообщает РЕН ТВ.

Стражи порядка согласились помочь. Но это было непросто, потому что данные о разыскиваемой были неверными — неправильно были указаны полное имя и год рождения, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Однако им удалось установить, где находится сестра женщины. Они встретились.

Истории сестер, трогающей до слез, посвятили часть выпуска программы «Жди меня» (12+). Оказалось, что сестра из Челябинской области тоже искала свою родственницу с 2014 года.