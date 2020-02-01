В полуфинале конкурса «Лидеры России» участвуют 9 пензенцев

В Нижнем Новгороде стартовал полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» (18+), который является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». За победу будут бороться участники из субъектов ПФО, в том числе и Пензенской области.

Как сообщает с места событий заместитель главного редактор ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, в полуфинал по итогам повторного тестирования прошли девять пензенцев: индивидуальные предприниматели, руководители компаний, некоммерческих организаций. Среди них: индивидуальный предприниматель Николай Кузяков, коммерческий директор «Ванюшкиных сладостей» Сергей Митюшов, общественница, руководитель АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, начальник отдела организации кредитования клиентов малого бизнеса ПАО «Сбербанк России» Роман Дружинин, директор филиала сети пекарен «Хлебница» Иван Александров, директор ООО УК «Милана» Евгений Ведяшев, индивидуальный предприниматель Андрей Казанцев, предприниматель Сергей Тарасов, менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Титан» Владимир Аншаков.

В официальном открытии конкурса принял участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Перед страной сегодня стоят важнейшие задачи, и для их решения нужны талантливые, умные, целеустремленные, опытные специалисты. И этот конкурс дает возможность таким людям, стремящимся к постоянно развитию и ставящим перед собой высокие цели, использовать свои способности во благо нашего государства. Я уверен, что эти задачи будут решены в полном объеме. Около 300 участников прошли в полуфинал по ПФО, вы уже прошли серьезный многосторонний отбор, показали свою высокую квалификацию, уровень знаний и управленческих способностей. […] Как показывает практика, наиболее эффективными руководителями становятся именно специалисты своего дела, профессионалы, которые постоянно работают над собой. Уважаемые коллеги, от вашего профессионализма и от того, как вы в дальнейшем будете решать поставленные задачи, зависит будущее вашего региона и страны в целом», — сказал он.

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что в этом году жители ПФО стали одними из самых активных в конкурсе управленцев.

«Хотел бы поблагодарить вас за энтузиазм. Жители ПФО в этом году у нас оказались одними из самых активных — практически каждая пятая заявка поступила из нашего округа. Достойно представлены все регионы округа, это нас очень радует. Самых сильных и амбициозных управленцев Поволжья мы видим сегодня в этом зале, я поздравляю вас с этим успехом», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

В качестве почетных гостей на конкурс также приехали губернатор Нижегородлской области Глеб Никитин, зампред председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации — зампред правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич.

Всего в ПФО на конкурс поступило 41 965 заявок. В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа. В полуфинал конкурса вышли от Нижегородской области — 42 человека, Самарской области — 40, Республики Башкортостан — 40, Республики Татарстан — 42, Пермского края — 22, Саратовской области — 18, Удмуртской Республики — 13, Оренбургской области — 9, Кировской области — 12, Чувашской Республики — 15, Ульяновской области — 6, Пензенской области — 9, Республики Мордовия — 8 и 6 человек представляют Республику Марий Эл.

Участников ждут задания, решение кейсов, неформальнео общение с управленцами-лидерами ПФО. Полуфиналы проходят в восьми федеральных округах старны. В суперфинал по итогам выполнения заданий со всей России отберут 300 самых перспективных управленцев.