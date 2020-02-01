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Минтруд опроверг информацию о ведения нового порядка увольнения

1 февраля в 12:20 118 просмотров

Минтруд опроверг информацию о новом порядке увольнения сотрудников организаций, который якобы вступил в силу с 1 февраля.

Ранее в СМИ появилась информация, что теперь работникам будут выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

В ведомстве пояснили, что сведения по форме СТД-Р выдаются только тем, кто выбрал электронный формат трудовой книжки. Приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации, пишет «360» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, закон об электронных трудовых книжках вступил в силу 1 января. Сведения теперь можно запрашивать на бумажном или электронном носителе.

До 1 июля работодатели должны уведомить об изменениях работников. С 1 января 2021 года все трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.


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