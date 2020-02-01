Полицейские предупреждают о новом способе мошенничества при трудоустройстве

Пензенские стражи порядка сообщили о новом способе мошенничества: людям предлагают устроиться на работу, а затем выманивают деньги с карты.

В качестве примера они привели случай, который произошел с 37-летим жителем села Засечное. Ему позвонил незнакомец и предложил высокооплачиваемую работу. Звонивший сказал, что для этого нужно установить приложение на смартфон.

Когда мужчина установил программу, с ним снова связались и попросили ввести реквизиты банковской карты, трехзначный код и срок ее действия. После этого с его счета пропало более семи тысяч рублей.

«Впоследствии незнакомец пояснил гражданину, что списанные деньги ему вернут позже. А для этого необходимо снова продиктовать реквизиты банковской карты и цифровой код из смс-сообщения банка. После этого заявитель обнаружил, что со счета его карты в течение двух минут списали 177 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Затем жителю Засечного позвонили еще раз и сказали, что для возврата списанных средств необходимо оформить кредит. Гражданин так и сделал. Со счета его карты пропали еще 147 тыс. рублей.

«Всего злоумышленники похитили у него 332 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — поясняют в пресс-службе.

Стражи порядка напоминают, что никому нельзя сообщать полные данные карты, отправлять снимки с ее изображением.

«Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс банка и не подлежат передаче посторонним лицам!» — призывают полицейские.