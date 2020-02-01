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В Пензе 2 февраля состоятся лыжные гонки

1 февраля в 14:21 86 просмотров

В Пензе 2 февраля на стадионе «Снежинка» состоятся лыжные гонки (0+). В них смогут принять участие представители различных возрастных групп, предоставившие справку о стоянии здоровья.

По данным пресс-службы мэрии, соревнования призваны популяризировать этот вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни.

Победители и призеры получат награды.


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