В Пензе 2 февраля состоятся лыжные гонки

По данным пресс-службы мэрии, соревнования призваны популяризировать этот вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни.
Победители и призеры получат награды.
В Пензе 2 февраля на стадионе «Снежинка» состоятся лыжные гонки (0+). В них смогут принять участие представители различных возрастных групп, предоставившие справку о стоянии здоровья.
По данным пресс-службы мэрии, соревнования призваны популяризировать этот вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни.
Победители и призеры получат награды.
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