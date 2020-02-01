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Олег Куроедов оставил должность директора Дома молодежи

1 февраля в 14:34 40 просмотров

Олег Куроедов оставил должность директора Многофункционального молодежного центра Пензенской области (Дома молодежи). Об этом он сообщил в Facebook. Последним рабочим днем, судя по посту, стало 31 января.

«Вот и подошел к концу мой последний рабочий день в качестве директора Молодежного центра. Четыре с половиной года интересной и яркой работы, сотни мероприятий, тысячи молодых и талантливых индивидуальностей. Спасибо за доброту и помощь всем кто был рядом в этот период!» — сообщил Олег Куроедов.

Пензенцы в комментариях пожелали ему успехов и поблагодарили за работу. Причины увольнения пока не известны.

Олег Куроедов занимал должности директора Дома молодежи с 2015 года, являлся депутатом Законодательного Собрания.


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